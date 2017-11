Bogdanović srušio Golden stejt (video)

Beta pre 11 minuta

Košarkaši Sakramenta pobedili su prošle noći u gostima šampiona NBA lige, ekipu Golden stejta sa 110:106, a igrač odluke bio je srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović.Bogdanović je postigao poslednja četiri, odlučujuća poena na meču. On je prvo ubacio dva poena 12 sekundi pre kraja, potom Klej Tompson nije realizovao napad Golden stejta, da bi srpski košarkaš nakon faula stavio tačku na meč sa linije za slobodna bacanja za konačnih 110:106.Reprezentativac Srbije je utakmicu završio sa 12 poena, dva skoka i tri asistencije.Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Vili Kouli Stejt sa 19 poena, dok je Džordž Hil dodao 16. U redovima Voriorsa najbolji je bio Tompson sa 21 poenom, Patrik Mekou je ubacio 16, a Drajmond Grin 14 poena.U derbiju Los Anđelesa, Klipersi su pobedili Lejkerse sa 120:115.Kliperse je do 11. trijumfa nad Lejkersima na domaćem terenu vodio Lu Vilijams sa 42 postignuta poena. Blejk Grifin je dodao 26 poena i 11 skokova, a Ostin Rivers 19.U poraženom timu istakao se Kentavijus Koldvel Poup sa 29 poena.Košarkaši Hjustona su bili bolji od Bruklina sa 117:103, a Džejms Harden je bio blizu još jednog "tripl-dabl" učinka. On je meč završio sa 37 poena, 10 skokova i osam asistencija.Hjustonu je ovo bila peta uzastopna pobeda, dok su Netsi upisali 13. poraz od početka sezone.San Antonio je slavio protiv Dalasa sa 115:108.Lamarkus Oldridž je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 33 poena, a najbolje ga je pratio Pau Gasol sa 25. Utakmicu je obeležio povratak Tonija Parkera na teren. On je odigrao prvu utakmicu od kako se povredio u maju, a za 15 minuta na parketu upisao je šest poena i četiri asistencije.Košarkaši Klivlenda pobedili su Filadelfiju sa 113:91, a najzaslužniji za to bio je Lebron Džejms sa 30 poena, 13 skokova i šest asistencija.Kavalirsima je ovo bila osma uzastopna pobeda.Na drugoj strani, najbolji je bio Džoel Embid sa 30 poena i 11 skokova.Detroit je pobedio Boston sa 118:108 i tako naneo Seltiksima prvi poraz na domaćem terenu ove sezone.Andre Dramond je bio najbolji u pobedničkom timu sa 26 poena i 22 skoka, a odličnu partiju pružio je i Tobijas Heris sa 31 poenom. U redovima Bostona Markus Smart je ubacio 23 poena, dok je Kajri Irving utakmicu završio sa 18.U preostala dva meča odigrana prošle noći, Indijana je pobedila Orlando sa 121:109, dok je Portland bio bolji od Njujorka sa 103:91.