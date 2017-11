Dačić: Rade Bulatović sledeće nedelje u Ukrajini

Beta pre 47 minuta

Srpski ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će se ambasador Srbije u Ukrajini Rade Bulatović uskoro vratiti u tu zemlju, najverovatnije sledeće nedelje, i poručio da ni posle 14 meseci neće primiti na razgovor ukrajinskog ambasadora u Beogradu Oleksandra Aleksandroviča.Dačić je pozvao je na konsultacije Bulatovića 8. novembra, povodom aktuelnih pitanja odnosa sa Ukrajinom."Mi treba da razvijemo dobre odnose sa Ukrajinom, ali ovakav on (Oleksandar Aleksandrovič) doprinosi zaoštravanju odnosa i ja ću o tome razgovarati sa ukrajinskim ministrom Klimkinom za dve nedelje u Beču", rekao je Dačić je za Radio-televiziju Srbije (RTS).Dačić je izrazio i uverenje da Kosovo neće postati članica Ujedinjenih nacija i dodao da je važno da se utvrdi tačan broj država koje su priznale njegovu nezavisnost, kako bi se zaustavila Priština koja manipulacijom brojevima pokušava da podstakne nova priznanja.On je rekao da se na spisku zemalja koje su priznale nezavisnost nalaze zemlje koje nisu članice UN, poput Kukovih ostrva, i da postoje nepristojne ponude i velike ucene zemalja koje odluče da povuku priznanje."Oni kažu da će dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama, evo ja ću da upotrebim narodni izraz malo sutra će dobiti", poručio je Dačić i dodao da vlasti u Prištini zaboravljaju činjenicu da pitanje nezavisnosti nije rešeno.Upitan da li se iza sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, čijim bi potpisivanjem trebalo da se završi dijalog u Briselu, krije činjenica da će Srbija morati da prizna Kosovo, Dačić je kazao da "to niko ne zna"."Kao što sam Bog zna koliko je država priznalo Kosovo, ili kao što ni sam Bog ne zna, isto tako on ne zna šta sveobuhvatni sporazum podrazumeva. To je izmislio Štefan File kada je bio komesar za proširenje. Ja sam ga tad pitao - šta to znači, a on je rekao da to niko ne zna. Nemojte da mi bajemo o tome, to ne znači ništa", kazao je Dačić.Ministar unutrašnjih poslova rekao je i da ima informacije da će Velika Britanija uložiti protest zbog njegovog govora u Argentini, ali da nema razloga za protest protiv istine.On je rekao da je Velika Britanija slala ratne brodove 10.000 kilometara ka Foklandskim ostrvima, a da ne dozvoljavaju Srbiji da brani svoje interese."Ja ću da nastavim da pričam i dalje tako. Šta ima oni da protestuju protiv istine, kako ih nije sramota, oni cepaju deo naše teritorije, a nemaju taj princip kada je reč o svojim interesima, znači samo hrabro - mora da se ide dalje", kazao je šef srpske diplomatije.