Danas početak radova na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta

Beta pre 58 minuta

Radovi na modernizaciji i rekonstrukciji železničke pruge Beograd-Budimpešta, na deonici od Beograda do Stare Pazove, počeće danas.Obeležavanju početka radova na Železničkoj stanici Zemun prisustvovaće premijerka Srbije Ana Brnabić, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i zamenik direktora Nacionalne komisije za razvoj i reformu Kine Vang Sjaotao.Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta prvi je prekogranični projekat u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, a koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina.Ukupna vrednost radova u Srbiji je oko dve milijarde dolara.

Na delu pruge Beograd Centar - Stara Pazova biće kompletno rekonstruisana i modernizovana građevinska i elektrotehnička infrastruktura da bi vozovi od Beograda do Batajnice mogli da idu brzinom do 120 kilomatera na sat, a od Batajnice do Stare Pazove i do 200 kilometara na sat.