Haradinaj: Dijalog ima smisla samo uz priznanje nezavisnosti Kosova

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da narod na Kosovu očekuje da Srbija, na kraju dijaloga Beograda i Prištine, prizna nezavisnost Kosova i da Vlada Kosova sprema platformu za sledeću etapu dijaloga."Za nas dijalog samo uz to ima smisla", rekao je Haradinaj u intervjuu za Dojče vele, vođenom na srpsko/hrvatsko/bošnjačkom jeziku.Prema njegovim rečima, dijalog je imao napretke do Briselskog sporazuma 2013. godine."Nadalje dijalog nije imao pravu suštinu. Zabrinuti smo, jer to ne treba da bude dijalog radi dijaloga, već dijalog za progres u našem društvu, u obe zemlje. Trudio sam se da kao Vlada spremimo platformu za buduću etapu dijaloga i ona će biti predložena našoj Skupštini kada će svi imati mogućnost da doprinesu", rekao je Haradinaj.Upitan da li će konačno biti formirana Zajednica srpskih opština, Haradinaj je odgovorio: "Mi smo odavno bili spremni da to učinimo na osnovu Ustava Kosova. Dogovor u Briselu nije poštovao Ustav i Ustavni sud Kosova je utvrdio da taj dogovor nije u duhu Ustava".Haradinaj je kazao da je formiranje asocijacije i dalje moguće prema kosovskom Ustavu koji takvu asocijaciju, međutim, vidi kao "koordinaciono, ali ne kao izvršno telo".Na pitanje da li je moguća podela Kosova koju otvoreno predlažu i neki političari iz Srbije kao što je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, Haradinaj je kazao da je igra sa granicama opasna na Balkanu, ko god da se njima igra."Ne verujem da su to ozbiljne priče i ne bih hteo da o tome ikada pričam pošto znamo šta će slediti ako se time igramo", rekao je on. Na pitanje šta će slediti, Haradinaj je kazao: "Slediće tragedije kojih se još uvek sećamo i nije pametno da o tome pričamo. Veoma je opasno".Upitan o predlogu zamene teritorije - sever Kosova za Preševsku dolinu (jug centralne Srbije), Haradinaj je kazao da je "opasno igrati u tom pravcu", navodeći da su zamene teritorija i igre sa granicama opasne igre.Na pitanje da li je zadovoljan položajem Albanaca u Preševskoj dolini, Haradinaj je kazao da je njima teško i da će im pomoći u rešavanju svakodnevnih životnih problema, ali da Beograd mora biti otvoren za njihove probleme, jer oni tu žive i plaćaju porez.On je kazao da ima dobre odnose sa kosovskom Srpskom listom i da smatra da Vlada dobro radi.Na pitanje da li Srpska lista ima ucenjivački potencijal jer može da sruši Vladu, Haradinaj je odgovorio da uz tanku većinu od 61 poslanika svaka stranka u Vladi može da je sruši, ali da ne očekuje da će se to desiti."Svi smo svesni situacije i stanja na Kosovu kao i onoga što građani očekuju od nas, bilo Albanci kao većina ili druge zajednice. I Srbima je bitno da se popravlja život, red, mir, bezbednost za sve. Imamo taj cilj i radimo bez ikakvih smetnji", naveo je kosovski premijer.Na pitanje da li će tražiti podršku opozicije za formiranje vojske Kosova, za šta se ranije glasno zalagao, Haradinaj je rekao da su neka pitanja "nacionalna, a ne samo pitanja vladajuće koalicije"."Što se tiče pitanja vojske, imamo različite stavove, ali ipak smo tu da razgovaramo i vidimo kakvo je moguće rešenje. Inače, Kosovo ima vojsku, ali sada se radi o imenu našu vojske - za sada se zove Kosovske bezbednosne snage, a sutra bi mogla da se zove Armija Kosova", rekao je Haradinaj.Na pitanje da li će kao premijer imati probleme da putuje zbog poternice iz Srbije, Haradinaj je rekao: "Ja uvek putujem slobodno, čak i kad imam smetnje. Deo sam slobode mog naroda, doprineo sam slobodi i osećam se slobodno. Ako bilo ko ima drukčije mišljenje o tome, ne brinem previše pošto znam ko sam i odakle sam".Upitan da li će na Kosovu neko konačno odgovarati za zločine nad Srbima, Romima i drugim nealbancima, Haradinaj je rekao: "Za to imamo sudove i tužilaštvo, u pravnoj smo državi i svako ima svoj mandat za svoj posao. Istakao je da je "zakon zakon, za sve počinioce i sve žrtve"."To ćemo braniti. Ne odabiramo žrtve i počinioce, već se povinujem Ustavu i zakonima", rekao je Haradinaj.O Specijalnom sudu za zločine OVK koji počinje sa radom u Hagu rekao je da je u pitanju diskriminacija, "jer se ne traži pravda za sve žrtve, već samo za neke po nacionalnoj selekciji što nije najbolji put za pravdu".Iako se tom sudu ranije oštro protivio, sada navodi da će Kosovo ispuniti preuzete obaveze i sarađivati s njim.Haradinaj je još izrazio nadu da će demarkacija granice sa Crnom Gorom biti rešena i da će Kosovo konačno dobiti viznu liberalizaciju sa zemljama EU."Pričam s građanima Kosova svaki dan, radim za njih 16 sati dnevno", zaključio je kosovski premijer u intervjuu za Dojče vele.