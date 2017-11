Poverenik: Gradonačelnik vršio pritisak na tužioca u Valjevu

Beta pre 1 sat

Poverenik za samostalnost tužilaca Goran Ilić utvrdio je da je gradonačelnik Valjeva pokušao da izvrši politički pritisak na tužioca Osnovnog tužilaštva u tom gradu, objavljeno je sinoć na portalu insajder.net.Ilić je od Državnog veća tužilaca zbog toga zatražio da preduzme mere kako bi osigurao samostalnost nosioca javnotužilačke funkcije.Kako je navedeno, gradonačelnik se tužiocu u Valjevu obraćao povišenim tonom uz niz uvreda i to zbog odbacivanja prijava koje je on lično podneo.U izveštaju Poverenika za samostalnost javnog tužilaštva navodi se da je gradonačelnik pretio tužiocu kako će uz pomoć narodnog poslanika iz toga grada doći do ministra pravde i republičkog tužioca."Ja sam se dogovorio sa NN da odem lično kod Ministra pravde i Republičkog tužioca pa ćete naje..." navodi se u izveštaju.Poverenik je utvrdio i da je gradonačelnik nakon "upozorenja" tužioca telefonom dao čak i intervju radio stanici i tom prilikom nazvao Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu neodgovornim, i to isključivo u kontekstu krivičnih prijava koje je lično podneo.Na osnovu svega ovoga Poverenik je doneo zaključak da je u tom slučaju došlo do pokušaja političkog pritiska na postupajućeg tužioca.Nedavno je inače Poverenik za samostalnost tužilaca utvrdio prvi slučaj političkog pritiska na jednog javnog tužioca u Srbiji od kad je Državno veće tužilaca uspostavilo tu funkciju.U prvom slučaju utvrđeno je da je bilo političkih pritisaka na postupajućeg tužioca u Mionici.Kako je Insajder ranije pisao, na tužiteljku koja je postupala u predmetu falsifikovanja biračkih spiskova, pritisak su vršili pripadnici jedne stranke vladajuće koalicije.