Haradinaj: Dijalog ima smisla samo uz priznanje Kosova

Narod na Kosovu očekuje da Srbija, na kraju dijaloga Beograda i Prištine, prizna nezavisnost Kosova, izjavio je u intervjuu za DW premijer Kosova Ramuš Haradinaj. "Za nas dijalog samo uz to ima smisla", rekao je Haradinaj. On smatra da je dijalog imao napretke do Briselskog sporazuma 2013. godine. "Nadalje dijalog nije imao pravu suštinu. Zabrinuti smo, jer to ne treba da bude dijalog radi dijaloga, već dijalog za progres u našem društvu, u...