NBA: Bogdanović igrao za pobedu, Bobi nije

Iako je startovao loše utakmicu, na kraju, on je prvo skinuo loptu u odbrani u poslednjem napadu šampiona kod promašaja Grina a potom bio precizan za dva poena na 12,6 sekundi do kraja meča, kada je poentirao preko istog igrača, najboljeg defanzivca lige Grina. Rezultat je tada bio 108:106, a šampion lige imao je napad za pobedu. Zatim je Bogdan bio i fauliran, posle čega je pogodio oba slobodna bacanja, 110:106. To je bio i konačan rezultat...