"Da nismo čekali 20 godina, imali bismo bolje rešenje"

Dačić veruje da će doći do velikih promena, jer su mnoge zemlje u svetu shvatile i "spustile loptu" posle Katalonije. - Mislim da će doći do velikih promena, jer su mnoge zemlje u svetu shvatile kuda to vodi posle Katalonije i mnoge zemlje su spustile loptu. Katalonija ide putem Kosova. Kurdistan ide putem Kosova - naglasio je ministar. Za spisak Prištine od 114 zemalja koje su priznale nezavisnost kaže da oni manipulišu brojkama sa željom da...