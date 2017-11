Oblaci, kiša, olujni vetrovi...

U većini krajeva južne i jugozapadne Srbije očekuje se od 20 do 30 milimetara kiše, a na krajnjem jugozapadu i jugu i preko 40 milimetara. Jak i olujni vetar će ujutru duvati na planinama, u južnom Banatu i u donjem Podunavlju. Najniža temperatura biće od minus dva do osam, najviša od osam na severozapadu do 13 na jugoistoku, u Timočkoj Krajini do šest stepeni. U Beogradu će biti oblačno s kišom i vetrovito. Najniža temperatura će biti...