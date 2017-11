Brnabić u Hongkongu: Istorijska šansa da se o Balkanu 2018. pozitivnije govori

Beta pre 5 sati

Predsednca Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je na skupu u Hongkongu da postoji istorijska šansa da se o Balkanu sledeće godine drugačije govori, na mnogo pozitivniji način koji za Balkan nije uobičajen, saopštila je danas Vlada Srbije.Brnabić je bila ključna govornica na gala večeri koju je večeras britanski nedeljnik "Ekonomist" (The Economist) organizovao u okviru godišnje konferencije "Svet u 2018. godini" (The World in 2018), u Hong Kongu."Mi sada imamo istorijsku šansu. Sa posvećenošću, hrabrim političkim odlukama, liderstvom, sposobnošću i spremnošću da se prihvate kompromisi, i uz malo sreće, Balkan ima šansu da promeni sopstveni imidž. Ovo bi značilo da će u 2018. godini i sama Evropa izgledati drugačije i da je Balkan deo rešenja, a ne problema koji EU ili druge zemlje treba da rešavaju", rekla je Brnabić, saopšteno je u Beogradu.Premijerka je ukazala da je na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Srbija već pokrenula "istorijski unutrašnji dijalog o Kosovu" s ciljem da se celokupna javnost uključi u razgovor i da "kao društvo zajedno kreiramo budućnost koja će nas voditi napred”.Kao drugi argument da se o Zapadnom Balkanu drugačije govori u svetu, Brnabić je navela spremnost Makedonije da sa Grčkom pregovara o nazivu, što takođe može da se nađe na dnevnom redu sledeće godine.Brnabić je prethodno govorila o aktuelnim političkim i ekonomskim reformama u Srbiji, procesu evropskih integracija, odnosima sa EU i Rusijom i saradnji s Kinom, pre svega u okviru inicijative "Pojas i put".U razgovoru sa Danijelom Frenklinom, urednikom magazina Ekonomist i urednikom godišnjih izdanja "Svet u..." koje taj magazin izdaje, Brnabić se osvrnula na Samit Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, upravo održan u Budimpešti.Govoreći o inicijativi "Pojas i put" Brnabić je istakla da je "ponosna što Srbija ima najviše projekata u okviru ove inicijative i portoflio od oko šest milijardi dolara" za projekte infrastrukture, energetike i zaštite životne sredine.Predsednica vlade posebno se osvrnula na projekat brze pruge Beograd-Budimpešta koji je jedan od centralnih regionalnih projekata u okviru saradnje Kine i zemalja Srednje i Istočne Evrope, navodi se u saopštenju.Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima Srbije, Brnabić je istakla da EU jeste prioritet Srbije, ali da proces pristupanja ne sme jednostavno da se vezuje za broj otvorenih i zatvorenih poglavlja, "već za suštinske i održive reforme koje vode do boljeg kvaliteta života svih građana"."Reforme sprovodimo pre svega zbog nas, a tek onda zbog pristupanja EU, kao društvu vrednosti koje delimo", rekla je Brnabić.Završavajući razgovor sa Anom Brnabić, moderator je naveo da je predsednica Vlade Srbije uspela da zainteresuje sve prisutne u publici da obrate više pažnje na Zapadni Balkan sledeće godine.Pored predsednice Vlade Srbije, među glavnim učesnicima konferencije bile su izvršna direktorka organizacije "Sejv d Čildren" (Save the Children) i bivša premijerka Danske, Hele Torning-Šmit i CEO Hong Konga, Kari Lam.Ovo je ujedno prvi put da je neki predsednik vlade iz regiona Zapadnog Balkana bio vodeći govornik na konferenciji "Svet u…" koju Ekonomist organizuje svake godine, navodi se u saopšptenju.Fokus ovogodišnje konferencije Ekonomista su bile geopolitika i ekonomija. Učesnici konferencije razgovarali su o globalnim trendovima od biznisa i politike, do nauke i kulture. Na konferenciji i gala večeri bili su politički lideri, predstavnici multinacionalnih kompanija, diplomate, naučnici, sportisti i umetnici.