SAD: Ako izbije rat, S.Koreja će biti potpuno uništena

Američka ambasadorka pri UN Niki Hejli rekla je na hitno sazanoj sednici Saveta bezbednosti UN tim povodom da SAD nikad nisu želele rat sa Severnom Korejom. "Ako do rata dođe, to će biti zbog kontinuiranih akcija agresije kakvu smo videlu u utorak. A ako do rata dođe, nema greške, severnokorejski režim će biti potpuno uništen", rekla je Hejli. Ona je istakla da su SAD zatražile od Kine da obustavi snabdevanje Severne Koreje energentima,...