(Video) Prva žalba u 20 godina rada i odmah šut karta: Slavnog voditelja Meta Lauera kolegnica optužila da je seksualno uznemiravao i NBC ga odmah otpustio

Megyn Kelly weighs in on Matt Lauer being fired from the 'Today' Show https://t.co/JWyqjHBiuK pic.twitter.com/zN4CDKzMsj — KSBW Action News 8 (@ksbw) November 30, 2017 Odluku je saopštila na samom početku jutarnjih vesti "Tudej", u kojima je Lauer bio glavni voditelj, druga voditeljka - Savana Gatri, koja je citirala saopštenje predsednika NBC Vesti Endija Leka. U saopštenju se dodaje i da, uprkos tome što je u pitanju prva žalba...