Povreda Jokića u pobedi Denvera

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Čikaga sa 111:110, ali je senku na taj trijumf bacila povreda srpskog igrača Nikole Jokića.Jokić je 44 sekundi pre kraja druge četvrtine u jednom prodoru nagazio na nogu protivničkog igrača i izvrnuo zglob. On je izveo dva slobodna bacanja pre nego što je napustio teren hramajući i više se nije vraćao u igru.Srpski košarkaš je do tog trenutka odigrao 16 minuta i za to vreme je upisao osam poena i po četiri skoka i asistencije.Najefikasniji u 12. pobedi Denvera od početka sezone bio je Vil Barton sa 37 poena, Geri Haris je dodao 21, a Kenet Farid 14.U poraženom timu najbolji su bili Lauri Merkanen i Robin Lopes sa po 20 poena. Bulsima je ovo bio 17. poraz, a sedmi uzastopni.Košarkaši Klivlenda pobedili su Atlantu sa 121:114 i tako upisali deseti trijumf u nizu.U redovima Kavalirsa istakli su se Lebron Džejms i Kevin Lav koji su utakmicu završili sa "dabl-dabl" učinkom. Džejms je upisao 24 poena i 12 asistencija, a Lav 25 poena i 16 skokova. Dvejn Vejd je u pobedi Klivlenda dodao 19 poena.Na drugoj strani, istakao se Denis Šroder sa 27 poena.Košarkaši Bostona bili su bolji od Filadelfije sa 108:97.Seltikse je do 19. pobede vodio Kajri Irving sa 36 poena, dok je Al Horford zabeležio 21. U poraženom timu najefikasniji je bio Dario Šarić sa 20 ubačenih poena.Košarkaši Milvokija slavili su protiv protiv Portlanda sa 103:91, dok je Juta bila bolja od Los Anđeles klipersa sa 126:107.