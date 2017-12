Vučić: Bonus 10.000 dinara zaposlenima u sektoru bezbednosti

Vrhovni komandant Vojske Srbije nakon primanja izveštaja ministra odbrane i načelnika Generalštaba VS o stanju u Vojsci Srbije, kazao je da je pre svega problem nizak standard profesionalnih pripadnika Vojske. Na tome radimo i vidimo poboljšanje. Povećanje od 10 odsto nije dovoljno, ali bolje nego što je bilo. Dogovorili smo sa Vladom da pre kraja godine svim profesionalnim pripadnicima VS, zaposlenima u sektoru bezbednosti, a to su policija...