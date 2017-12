Izveštaj vrhovnom komandantu o stanju u Vojsci Vučić: Nikome nećemo dozvoliti da ponižava Srbiju!

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić danas pre podne u Generalštabu VS primio je izveštaje ministra odbrane i načelnika Generalštaba VS o stanju u Vojsci Srbije. "Vojska je spremna da izvrši svoje zadatke, još je snažnija i čuvaće državnu neutralnost. 10 odsto uvećanja primanja zaposlenih nije dovoljno, ali radićemo na tome da to bude još bolje. U naredne 2 nedelje će im biti isplaćen bonus od 10.000 dinara i...