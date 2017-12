Obradović: Raduje me pristup

Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedom je počela učešće na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj, pošto je u prvom kolu Grupe D trijumfovala protiv Kine sa 43:23. "Zadovoljan sam jer su devojke svesne gde su došle i šta im je činiti. Od prvog sekunda su ušle ozbiljno u igru i tako završile. To me jako raduje, da nisu popustile, već su držale ritam svih 60 minuta. To nam je potrebno za naredne utakmice koje dolaze na Svetskom prvenstvu", rekao...