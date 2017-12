Budućnost u finišu do pobede nad Partizanom

Beta pre 2 sata

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Podgorici od Budućnosti sa 79:86 (20:24, 23:31, 26:16, 10:15) u derbi utakmici 10. kola regionalne ABA lige.Budućnost je pre svojim navijačima u dvorani Morača uspela da izbegne drugi poraz u sezoni, iako je Partizan gotovo tokom celog meča imao rezultatski priključak i par situacija da dođe do preokreta.Podgoričane je do pobede predvodio Nemanja Gordić sa 19 poena, pet asistencija i tri skoka, dok je Danilo Nikolić ubacio 16, a Kajl Gibson dodao je 13.U ekipi Partizana najefikasniji bio je Patrik Miler sa 22 poena, a 14 je dodao Najdžel Vilijams Gos.Budućnost je dobro poečla meč, već nakon uvodnih minuta imala je dvocifrenu prednost, da bi Partizan u finišu prve i serijom do 7:0 na početku druge četvrtine stigao do preokreta.Podgoričani su uzvratili serijom 10:4 kojom su ponovo došli u vođstvo koje do kraja susreta nisu ispuštali.Imao je Partizan par situacija u drugom poluvremenu kada je prilazio na poen zaostatka, a čak i nekoliko napada da preokrene, ali ekipa Miroslava Nikolića u tome nije uspela, pa je Budućnost na kraju došla do novog trijumfa.Budućnost je prva sa devet pobeda i jednim porazom, dok je Partizan četvrti sa skorom od pet trijumfa iz 10 mečeva.