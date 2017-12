Milojević: Nisam bez veze rekao da će biti teška utakmica

Beta pre 48 minuta

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević je, nakon današnjeg remija sa Bačkom, rekao da nije "bez veze" pre meča izjavio da će biti teška utakmica i dodao da njegova ekipa puno stvari ne radi kako treba."Ja sam rekao i u najavi da sam očekivo tešku utakmicu, nisam ja to bez veze rekao, znam zašto sam rekao, ali nema veze... To neka ostane za nas, za svlačionicu. Idemo dalje, šta da radimo", rekao je Milojević za Arenu sport posle utakmice u Bačkoj Palanci.Fudbaleri Zvezde i Bačke odigrali su danas nerešeno 2:2 u utakmici 20. kola Super lige Srbije.Bačka je dva puta na meču imala prednost, ali je Zvezda stizala do izjednačenja. Bod crveno-belima doneo je Ričmond Boaći iz penala u 86. minutu."Jednostavno, ima puno stvari koje ne radimo kako treba, na nama je da nađemo rešenje", rekao je Milojević.Trener Bačke Zvezdan Milošević bio je zadovoljan nakon osvojenog boda protiv lidera šampionata."Mogu samo da čestitiam svojim igračima na pristupu, karakteru u utakmici i samom predstavom danas. Najzadovoljni sam disciplinom u igri, to što nisu posustajali premda neke stvari nisu išle na našu ruku kao što bi čovek želeo", rekao je Milošević.Bačka je na 12. mestu na tabeli Super lige sa 18 bodova.