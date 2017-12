"Da, kriv sam": Hoće li on pokositi Trampa? Flin – od lažljivca do ključnog svedoka protiv predsednika Amerike

On je to rekao povodom svog razgovora s ruskim ambasadorom u decembru prošle godine, što je dodalo još jedan sloj laži na dalekosežnu istragu o navodnim vezama ruskih zvaničnika i predsednika SAD Donalda Trampa, ocenjuje agencija AP. Kako navodi američka agencija, Flinovo priznanje nije specijalnom istražitelju Roberu Mileru dalo odgovor na pitanje koje traži – da li je Trampov izborni štab sarađivao s Rusijom da bi on pobedio na...