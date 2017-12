Vreme danas: Oblačno i hladno, sneg tokom noći i sutra ujutru

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od minus 2 do 4 C, a najviša od 2 do 6 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U toku noći sa jugozapada pojačanje padavina, tako će se do sutra pre podne u većem delu Srbije očekuje se stvaranje snežnog pokrivača, visine od 5 do 10 cm, lokalno i više, a u planinskim predelima i preko 15 cm. U Beogradu će dans biti pretežno oblačno i hladno. U toku dana u...