Stiglo upozorenje: Stiže prava zima

Krajem dana i u ovim predelima kiša će preći u slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, zapadni. Najniža temperatura od minus 2 do 3 stepena Celzijusa, najviša dnevna temperatura od minus 1 do 1. Upozorenje je izdato i za područje Kragujevca. “Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od pet do deset centimetara“, navodi se na sajtu RHMZ. Takođe, na snazi je i žuti meteoalarm...