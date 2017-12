Danas pretežno oblačno, hladno mestimično sa kišom i snegom

Na severu veći deo dana će biti suvo. Na planinama se predviđa manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do četiri, a najviša od dva do šest stepeni Celzijusa.. U toku noći sa jugozapada će doći do pojačanja padavina. U Beogradu će danas biti pretežno oblačno i hladno, u toku dana u pojedinim delovima grada slaba kiša ili susnežica a u uveče i u toku...