Keln smenio trenera pred utakmicu sa Crvenom zvezdom

Beta pre 1 sat

Fudbalski klub Keln objavio je danas da je smenio trenera Petera Štegera, četiri dana pred utakmicu sa Crvenom zvezdom."Naša je obaveza da pokušamo sve da opstanemo u Bundesligi. Nadali smo se da to može da uradi Peter. Uprkos pozitivnom rezultatu protiv Šalkea, više nismo ubeđeni u to", rekao je predsednik kluba Verner Špiner za klupski sajt.Kako je objavio nemački klub, sa Štegerom je sporazumno raskinut ugovor, a ekipu će do zimske pauze voditi trener mlađih kategorija Kelna Štefan Rutenbek.Keln je poslednji na tabeli nemačkog prvenstva sa samo tri boda, a Šteger je smenjen dan posle remija sa Šalkeom 2:2 u Gelzenkirhenu.Šteger je vodio Keln od jula 2013. godine, a prošle sezone je taj klub zauzeo peto mesto u Bundesligi.Keln će u četvrtak od 21.05 igrati protiv Zvezde na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu u poslednjem, šestom kolu Grupe H Lige Evropa.Nemački i srpski klub imaju po šest bodova i pobednik te utakmice plasiraće se u narednu fazu. Nerešen rezultat odgovara Zvezdi, u slučaju da BATE Borisov ne pobedi Arsenal u Londonu.