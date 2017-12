Danas oblačno i hladno

Na istoku i krajnjem jugoistoku Srbije očekuje se umereno do potpuno oblačno i malo toplije, povremeno sa slabom kišom, koja će se rano ujutru ponegde lediti pri tlu. Krajem dana i u ovim predelima, kiša će preći u slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, zapadni, a na jugu pre podne umeren južni. Najniža temperatura od minus 2 do 3 C, najviša dnevna temperatura od minus 1 do 1, dok...