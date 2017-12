Pacoli: Srbija ne mora da kaže da priznaje Kosovo, samo treba da "postupi tako"

On je izneo tvrdnju da je "realnost da Srbija može da utiče na region", da Kosovo ima "dugu granicu sa Srbijom" i da u Prištini žele da imaju "dobre odnose sa Srbijom". U intervjuu vođenom na srpskom jeziku, Pacoli je, na direktno pitanje da li zaista očekuje da će Srbija "jednog dana" priznati nezavisnost Kosova, odgovorio: "Uvek sam govorio da oni ne moraju to reći, ali neka postupe tako". DW navodi da je on istakao da "jako puno veruje"...