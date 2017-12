Stoltenberg: Srbija je suverena, poštujemo to što ne želi u NATO

Srbija je nezavisna, suverena zemlja, poštujemo njen stav da ne želi članstvo u NATO i to nam nije prepreka za jačanje saradnje, poručio je danas u Briselu generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg. "Ne razgovaramo o članstvu Srbije u NATO. Srbija je jasno stavila do znanja da to ne želi i NATO to poštuje", rekao je prvi čovek NATO novinarima u sedištu Severnoatlantskog saveza. Pres konferenciji Stolrtenberga prisustvovala je i grupa...