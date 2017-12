Mraz i magla, pa oblačno – biće i snega i sunca

Na severu i u Timočkoj Krajini će biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U centralnim i južnim delovima Srbije ujutro će ponegde biti kratkotrajni slab sneg, koji se očekuje i tokom noći u većem delu zemlje. Duvaće slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće od minus četiri do jedan stepen, a najviša od tri do šest stepeni. U Beogradu će sutra ujutro biti hladno, u okolini slab mraz, a tokom većeg dela...