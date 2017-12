Cvijić izborila remi Srbije protiv Nemačke

Beta pre 1 sat

Ženske rukometne reprezentacije Srbije i Nemačke odigrale su danas u Lajpcigu nerešeno 22:22 (11:9) u trećem kolu Grupe D Svetskog prvenstva.Nakon lakih pobeda nad Kinom i Kamerunom na početku šampionata, Srbija je danas imala dosta teži posao, osvojila je bod u dramatičnoj završnici i zadržala prvo mesto na tabeli.Rukometašice Srbije su loše počele utakmicu, igrale su slabo u odbrani, što su Nemice i te kako dobro iskoristile. Posle desetak minuta igre imale su prednost od 5:1, ali je onda na scenu stupula Krpež Šlezak.Ona je nosila Srbiju do izjednačenja, a potom i do prvog vođstva na utakmici u 23. minutu - 9:8.Izabranice Ljubomira Obradovića su potpuno preokrenule rezultat i na odmor su otišle sa dva gola prednosti (11:9). Ta prednost je mogla da bude i ubedljivija, ali Krpež Šlezak nije iskoristila sedmerac posle šest postignutih golova u prvih 30 minuta.Nemice su, kao i prvo, bolje počele i drugo poluvreme, izjednačile su u prvih pet minuta, ali je nalet domaće selekcije ponovo prekinula Krpež Šlezak svojim sedmim golom na utakmici.Na isteku desetog minuta drugog poluvremena Srbija je golovima Jelena Lavko i Slađana Pop Lazić stigla do plus tri (16:13), što je primoralo selektora Nemačke da već tada zatraži tajm-aut.Reprezentacija Nemačke je uspela da izjednači (19:19), a potom i da iskoristi to što Srbija nije uspela da postigne gol sa dve igračice više i da u 59. minutu i povede sa 21:22.Nemice nisu uspele da realizuju poslednji napad, pa je Srbiji ostalo tek desetak sekundi da izbore makar nerešen rezultat i u tome su uspele. Gol za veoma vredan bod postigla je Dragana Cvijić tri sekunde pre kraja utakmice.