Danas pretežno oblačno, u toku noći slab sneg

U toku noći naoblačenje ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od minus 4 do 1 C, najviša od 3 do 6 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti hladno, ujutru u okolini slab mraz. U toku većeg dela dana pretežno sunčano. U toku noći naoblačenje sa kratkotrajnim snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od minus 2 do 0, a najviša...