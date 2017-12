Sutra pretežno sunčano i toplije u celoj Srbiji

Duvaće slab i umeren, zapadni vetar. Najniža temperatura će biti od minus dva do tri, najviša dnevna od pet do deset stepeni. U Beogradu će ujutru biti oblačno sa kratkotrajnom slabom kišom i snegom, a u toku dana pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura će biti oko tri, najviša dnevna do devet stepeni. U četvrtak i petak će, posle mraza i magle ujutro, biti pretežno sunčano i toplo. U noći između petka na subotu naoblačenje s kišom,...