Milojević: Hrabro, brzo, inteligentno i disciplinovano protiv Kelna

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da njegovu ekipu ne zavaravaju rezultati Kelna i istakao da će predstojeću utakmicu u Ligi Evopa odlučiti hrabrost, brzina, inteligencija i disciplina u igri."Bez obzira na informacije koje imamo o Kelnu, bez obzira na njihovu situaciju i poziciju na tabeli, mislim da ne treba da se vodimo tim i mislim da puno stvari preuveličavamo što se tiče kvaliteta. To je ekipa koja ima izuzetan kvalitet, imaju sportskih problema i nalaze se tu gde se nalaze, ali to ne odslikava njihovo stanje. Znamo šta je Bundesliga, šta je Keln, ne zavaravamo se i mislim da su moji igrači svesni toga", rekao je Milojević novinarima na stadionu "Rajko Mitić".Fudbaleri Zvezde sutra dočekuju Keln u poslednjem, šestom kolu Grupe H Lige Evropa. Pobeda vodi crverno-bele u šesnaestinu finala tog takmičenja."Promenili su trenera i sigurno da svaki put kad se nešto tako desi igrači imaju dodatni motiv da se dokažu pred novim trenerom. Međutim, mislim da neće biti skrivalica, iznenađenja. Jedna utakmica koju će odlučiti hrabrost, brzina, inteligencija, disciplina u igri, pogotovo kad igrate protiv ekipa kao što je Keln. Morate da im odgovorite na njihov način", rekao je Milojević.On je naveo da će biti verovatno biti promena u timu Kelna, ali da i pored promene trenera ne očekuje da će nemačka ekipa menjati sistem igre.Milojević je otkrio šta je već rekao i šta će ponoviti igračima sutra."Što se tiče nas, mislim da smo apsolutno spremni. Malo smo pričali posle Bačke. Važnost je važnost, pritisak postoji, ali moramo da ga nosimo. Rekao sam im, ponoviću i sutra, treba da uživaju, oni su ti doveli Zvezdu tu gde su je doveli, ova generacija. Ne bih išao na to da li možemo mnogo da dobijemo ili mnogo da izgubimo, išao bih na to da oni odigraju kao sve ostale utakmice", rekao je on."Mislim da imamo snage, neka daju sve od sebe, neka budu ono što jesu, neka uživaju, a posle utakmice ćemo videti koji će krajnji rezultat da bude. Za mene su oni uvek pobednici i uvek će biti pobednici, oni to dobro znaju... To nije kraj, to treba da bude samo početak vraćanja Crvene zvezde onde gde apsolutno pripada, a to je mapa Evrope", dodao je Milojević.Zvezdu i remi vodi u narednu fazu, u slučaju da BATE Borisov ne pobedi Arsenal, ali Milojević je naveo da on ne razmišlja o tome"Ne volim da kalkulišem, ni u životi ni u sportu mislim da ne možete da se vodite tom logikom. Bez kalkulacija", rekao je MilojevićTrener Zvezde je naveo da je Branko Jovičić spreman za utakmicu i da jedino ne može da računa na Radonjića.Utakmica se igra sutra od 21.05.