Vazura: A, šta da se dogodilo u Beogradu?

Desetak huligana sa fantomkama na glavama i obeležjima Dinama na odeći su presreli ispred klupskog hotela i pretukli dvojicu članova ekipe TV Partizan, kada su čuli da pričaju na srpskom. "Nadamo se da je to jedan od izolovanih incidenata, da to nije organizovano, već da je u potpunosti delo manje grupe. Osuđujemo napade, prijavili smo ih UEFA i policiji, a momak je otišao na ušivanje. Samo se pitam kakva bi reakcija bila da se to desilo...