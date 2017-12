Kurti: Kosovo da ima pravo da se na referendumu izjasni o ujedinjenju sa Albanijom

Beta pre 5 sati

Poslanik Samoopredeljenja u kosovskoj skupštini Aljbin Kurti ocenio je da Kosovo treba da ima pravo da se na referendumu izjasni o ujedinjenju sa Albanijom."Odvojeni smo od Albanije pre više od jednog veka – nasilnim, nedemokratskim putem od strane velikih sila. Želeli bismo da imamo pravo da se ujedinjavamo sa Albanijom na demokratski i miran način – znači ne bismo počeli treći balkanski rat", kazao je Kurti u intervjuu za Dojče vele (Deutsche Welle - DW).Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine u Briselu, Kurti je kazao da "u principu" nije protiv dijaloga sa Beogradom, ali da se protivi "dijalogu bez principa".Naveo je da pod pojmom "normalizacija" Beograd, Priština i Brisel razumeju potpuno različite stvari, ocenjujući da pomirenja ne može biti dok Srbija ne prizna Kosovo i ne pristane da plati ratne reparacije."Mislim da je Srbija abnormalna država, mislim da ni Kosovo nije normalna država. Ako normalizujete odnose izmedu dve nenormalne države to će značiti rast abnormalnosti. Mi želimo normalno Kosovo, normalnu Srbiju pa će normalni odnosi biti prirodna posledica toga", rekao je on.Upitan o idejama o podeli Kosova ili razmeni teritorija – sever Kosova za Preševsku dolinu, Kurti je rekao da Srbija želi da oni to žele kako bi time "digli ruke" od severa Kosova."Mislim da Srbija želi da mi to želimo, da na taj način napravimo trgovinu teritorijama. Time bismo digli ruke od severa Kosova", rekao je Kurti i dodao da se protivi odustajanju od severa Kosova "ne samo zbog naše države nego i zbog Mitrovice, ljudi tamo, i ekonomskog razvoja čija je suština revitalizacija Trepče".Objašnjavajući zašto je protiv formiranja Zajednice srpskih opština, Kurti je naveo primer BiH gde je, kako je rekao, začetak Republike Srpske bio upravo u asocijaciji opština sa većinskim srpskim stanovništvom."Mislim da Srbija ima iste ciljeve, isti mentalitet, iste političare, ali druga sredstva jer su okolnosti sada drugačije", naveo je Kurti.