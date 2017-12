Odbojkašice Srbije dobile protivnike u grupi na SP

Beta pre 7 sati

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije na Svetskom prvenstvu naredne godine u Japanu igraće u Grupi D protiv selekcija Brazila, Dominikanske Republike, Portorika, Kazahstana i Kenije, određeno je današnjim žrebom u Tokiju.Selekcija Srbija utakmice grupne faze igraće u Hamamacuu. Po rasporedu takmičenja, Srbija će igrati protiv Dominikanske Republike, Kenije, pa Brazila, a zatim, posle slobodnog dana, protiv Kazahstana i Portorika. Satnica će naknadno biti saopštena.

U Grupi A u Jokohami igraće Japan, Holandija, Nemačka, Argentina, Meksiko i Kamerun, dok su u Grupi B u Saporou Kina, Italija, Turska, Bugarska, Kuba i Kanada, a u Grupi C u Kobeu SAD, Rusija, Azerbejdžan, Južna Koreja, Tajland i Trinidad i Tobago.



Plasman u drugu rundu izboriće po četiri najbolje selekcije iz svih grupa. U Drugoj fazi 16 ekipa biće podeljeno u dve grupe, tako što će u jednoj igrati po četiri reprezentacije iz A i D grupe, a u drugoj po četiri selekcije iz B i C grupe.



Po tri prvoplasirane selekcije iz obe grupe druge runde izboriće plasman u treću fazu takmičenja. Pobednici grupa će biti razdvojeni, dok će drugoplasirane i trećeplasirane selekcije biti žrebom svrstane u dve grupe. Po dve prvoplasirane selekcije iz treće faze plasiraće se u polufinale.



Svetsko prvenstvo za odbojkašice igraće se od 29. septembra do 20. oktobra 2018.