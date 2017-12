Šutanovac i Živković: Bojkot izbora nanosi štetu demokratskoj opoziciji

Beta pre 1 sat

Lideri DS-a i Nove stranke Dragan Šutanovac i Zoran Živković ocenili su večeras kao štetnu odluku Pokreta slobodnih građana i Narodne stranke da bojkotuju izbore u opštinama Pećinci, Mionica, Negotin, Preševo i Kostolac, zakazane za 24. decembar, jer će od toga korist imati samo vladajuća koalicija, odnosno naprednjaci i socijalisti."U aktivan bojkot ulaže se energija za apstinenciju, u to da Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije imaju veći broj glasova na štetu DS i svih demokrata sa te teritorije", ocenio je Šutanovac u emisiji "Zumiranje" koju organizuje portal nedeljnika Vreme.Šutanovac je dodao da DS ne može da ostavi ni Kostolac ni ostale gradove bez ijednog opozicionog odbornika jer bi to bilo neodgovorno prema ljudima koji tamo žive.Dodao je da su DS i Nova stranka radili za lidera Pokreta slobodnih građana (PSG) Sašu Jankovića ne sluteći da će on bojkotovati izbore u kojima će učestvovati DS."Aktivan bojkot PSG je nefer i nekorektan prema ljudima koji su u kampanji, prema onima kojima su ih pre šest meseci podržavali, a kojima kada je podrška potrebna okreću leđa", rekao je Šutanovac i dodao da su građani tih mesta šokirani odlukom o aktivnom bojkotu izbora.Živković je ocenio da ne treba ići u bojkot ako nema drugog rešenja, a jedino rešenje je, kako je ocenio, revolucija. Dodao je da je Nova stranka što se tiče izbora u Pećincima u specifičnoj situaciji, jer nisu otkriveni napadači na predstavnicu lokalnog odbora.On je naveo da Nova stranka ima kandidate u svim opštinama i da će pozvati građane da izdaju na njih.Živković i Šutanovac su da nikada nije bila teža situacija po pitanju izbora u Srbiji, da se ljudi "siluju" i da im prete da će neko od njihovih članova porodica ostati bez posla ako ne podrže vladajuću koaliciju.Živković je rekao da opozicija treba da intenzivira razgovore o izlasku na beogradske izbore, i da je pobeda moguća i ako se na njih izađe i u dve ili tri kolone."Beograd je rešio da nema više vlast odanu Vučiću, to se vidi iz istraživanja i stavova građana, samo teba da se desi to da mi iz opozicije uradimo naš deo posla", rekao je Živković i dodao da je kraj godine poslednji rok da se definišu svi stavovi.Šutanovac je upozorio da će vlast koristiti probleme u Pokretu i da će govoriti da je cela opozicija dezorganizovana i da nema rešenja.On je dodao da DS radi na programu za Beograd i da će tek doneti odluku o kandidatu za gradonačelnika. Prema njegovim rečima, Beograd je spreman za novu vlast, a za tu pobedu nije potrebna jedna kolona."Očekujemo dobar rezultat a to je da SNS i SPS ne mogu da naprave većinu", rekao je Šutanovac.Živković je podsetio da Nova stranka ima kandidata i da je protiv velike koalicije."Obaveza nam je da nađemo modalitet da izvedemo što više ljudi na izbore, da daju glas, da nijedan glas ne može da se ukrade ni na dan izbora ni nakon toga i pobeda je naša", rekao je Živković.I Šutanovac i Živković ocenili su da režim želi da uništi jedino mesto gde opozicija ima prostor a to je parlament i direktan skupštinski prenos.Živković je naveo da Vučić želi da stvori situaciju da su svi koji ga ne podržavaju ili izdajnici, ili nenormalni ili prodani, da on jedini vredi, pa čak i da ne vredi ni vlada ako on nije u njoj.Šutanovac je naveo da vlasti odgovara da u parlamentu pravi cirkus i pokaže da je opozicija nedostojna tog mesta, da se obesmisli sve što njeni predstavnici uspešno rade.