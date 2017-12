Uhapšen zbog pretnji poslanici Mariniki Tepić

Beta pre 1 sat

Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su T.L. (29) zbog toga što je upućivao pretnje smrću poslanici Nove stranke Mariniki Tepić, saopšteno je danas.Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.MUP navodi da je uhapšeni i ranije upućivao pretnje putem društvenih mreža pojedinim državnim zvaničnicima i drugim javnim ličnostima.On je uhapšen pošto je Tepić pre nekoliko dana podnela prijavu policiji zbog, kako je tada navela, organizovanih pretnji i poziva na ubistvo koje dobija od pojedinih desničarskih grupa.Poslanica Nove stranke Marinika Tepić izjavila je danas da je odlična vest hapšenje osobe koja joj je pretilka putem društvenih mreža, ali da se pretnje nastavljaju zbog čega će ponovo otići u policiju.Tepić je agenciji Beta rekla da je policija nije obavestila o hapšenju o kojem je saznala od novinara i da pretpostavlja da je uhapšeni "Tomislav Lovreković koji je i potpisivao najgnusnije pretnje".Ona je kazala da je do hapšenja došlo tek kada je ona prijavila pretnje i da "nije završen krug ljudi koji su sebi dali za slobodu da se preteći odnose" prema, kako je rekla "ne samo meni, nego i prema svim građanima"."Mislim na (bivšeg funkcionera u Kancelariji za Kosovo i Metohiju Mišu) Vacića, koji me je putem svog naloga na društvenoj mreži optužio za teror, nakon objave da je jedno lice uhapšeno", rekla je ona.Ona je dodala i da treba da reaguje i da prijavi sve što sumnja da bi moglo da je dovede u opasnost."Ne želim da dopustim situaciju u kojoj će neko da mi kaže - zašto vi to niste prijavili, iako ovo sada potpada pod službenu dužnost da policija i tu sama reaguju po saznanju", rekla je Tepić.Po njenim rečima, pošto je očigledno da Srbija sa "ovim aparatom koji je vodi" nije posvećena oštrom odnosu prema neonaciostima i fašistima onda moramo sami da brinemo.