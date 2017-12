Panika u Kaliforniji: Vatra guta sve, 200.000 ljudi beži

Vatru, koja se velikom brzinom širi od Los Anđelesa do Venture, sve je teže kontrolisati, kažu vatrogasci, zbog jakog vrućeg vetra koji duva brzinom od oko 145 kilometara na čas. Očekuje se da će tako biti do petka popodne. Prema najnovijim informacijama vatrena stihija približava se i San Dijegu. Do sada je izgorelo u potpunosti oko 40.000 hektara zemljišta i 150 zgrada, svega 90 kilometara severozapadno od Los Anđelesa. Požari su izbili i...