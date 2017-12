Ujutru slab mraz, tokom dana sunčano i toplije

Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od minus šest do tri stepena, a najviša dnevna od osam do 14 stepeni. Uveče i tokom noći na severozapadu zemlje se očekuje naoblačenje ponegde s kišom. U Beogradu će ujutru na širem području grada biti slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura biće od minus dva do dva stepena, a najviša dnevna oko 12 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije...