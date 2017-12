Milojević: Ovo smo apsolutno zaslužili

Beta pre 3 sata

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da su njegovi fudbaleri apsolutno zaslužili plasman u narednu fazu Lige Evropa i istakao da je ponosan na igrače u koje je uvek verovao."Posle 25 godina Zvezda čeka to proleće. Ovi igrači su to apsolutno zaslužili svim ovim igrama koje su pružili u Evropi. Počeli smo u junu, igrali 14 evropskih utakmica. Jedina smo ekipa koja je do ovde stigla iz prvog kola kvalifikacija. To je ogroman uspeh i sve zasluge pripadaju igračima. Uvek sam verovao u njih i mislim da su to apsolutno zaslužili", rekao je Milojević novinarima.Zvezda se plasirala u šesnaestinu finala Lige Evropa, pošto je pobedom nad Kelnom sa 1:0 i tako zauzela drugo mesto u Grupi H. Ispred je Arsenal, a iza nemački klub i BATE Borisov."Grupa je bila teška. Kada smo dobili protivnike, bili smo autsajderi, ali smo pokazali da imamo veliko srce i veliki kvalitet. Uspeli smo svi zajedno da ostvarimo lep uspeh", kazao je Milojević.Posebno je pohvalno govorio o navijačima crveno-belih."Ovo ne bismo mogli da uradimo sami. Bilo je fantastično biti igrač i trener danas. Veoma smo ponosni na navijače, u ovakvom ambijentu je nemoguće da ne pobediš", istakao je on.Trener Milojević je takođe pohvalio sve zaposlene u klubu, upravu, omladinsku školu, igrače i sve ostale koji su pomagali ekipi.Kada je reč o samoj utakmici protiv Kelna, Milojević je naveo da se trudio da Zvezda bude "bundesligaška ekipa"."Pokušali smo da budemo bundesligaška ekipa, da skratimo prostore. Keln je izuzetno dobra ekipa, splet okolnosti ih je doveo tu gde jesu. Analizirali smo protivnika, odlučili se za ovakav način igre i na kraju se pokazalo kao dobro", rekao je Milojević.Zvezda će u sledećoj utakmici igrati za vikend protiv Borca u srpskom prvenstvu, a Milojević je naveo da će dozvoliti igračima da proslave uspeh i da ima veliko poverenje u njih.Žreb za šesnaestinu finala Lige Evropa će se održati u ponedeljak u 13.00 u Nionu.