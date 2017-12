Žandarmi osuđeni na uslovne kazne za napad tokom Parade ponosa 2014.

Beta pre 1 sat

Viši sud u Beogradu osudio je danas šestoricu pripadnika Žandarmerije na šestomesečne uslovne kazne zatvora, sa rokom provere od dve godine, zbog napada na braću predsednika Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog tokom Parade ponosa 2014. godine.Jedan žandarm je osuđen na osam meseci zatvora, uslovno na tri godine, dok je osmi pripadnik Žandarmerije oslobođen odgovornosti.Na šest meseci zatvora, uslovno na dve godine, osuđeni su Predrag Mitrović, Slavko Stojanović, Dalibor Đorđević, Zlatko Gigić, Boban Lekić, Mitar Milosavljević. Na osam meseci uslovno osuđen je Dragan Savić, dok je Rade Matić oslobođen.Tužilaštvo je za sedmoricu optuženih zatražilo po dve godine zatvora, a za jednog 12 meseci, dok su pravni zastupnici žandarma smatrali da bi jedino pravična bila oslobađajuća presuda.Tokom suđenja koje je počelo još 30. aprila 2015, žandarmi su tvrdili da su 28. septembra 2014. postupili po zakonu, i da nisu počinili krivična dela napada, i zlostavljanja i mučenja, koja im se stavljaju na teret.

Predsedavajuća sudskog veća sudija Snežana Aleksić je, obrazlažući presudu, navela da je presuda doneta jer je sud poverovao svedočenjima neposrednih očevidaca, kao i na osnovu snimka televizije N1 sa mesta događaja.

Ona je dodala da je sud odbacio izjave optuženih da su bili napadnuti i da su se branili.

Aleksić je navela i da su izjave svedoka odbrane bile kontradiktorne i da su kako je rekla bile usmerene ka tome da optuženima olakšaju položaj.



Navela je i da je sud privatio u potpunosti svedočenjenje sudskog veštaka Branimira Aleksandrića o stepenu povreda oštećenih, a kojim je, kako je rekla potvrdio iskaze oštećenih.



Veštak je, na osnovu sudske medicine, svedočio o povredama Andreja Vučića, Predraga Maloga i dvojice pripadnika vojne policije Saše Stankovića i Saše Jovanovića.



Aleksićeva je navela i da Vučić i Mali, kako je sud utvrdio , nisu napali žandarme i da je Mali pokuša da izvadi ličnu karti i da se legitimiše.



Navela je i da im je Vučić rekao da ne želi probleme i da ide kod roditelja a da su dvojica pripadnika vojne policije rekla žandarmima da su kolege.



Advokat :Relativno smo zadovoljni presudom, ipak ćemo se žaliti



Jedan od pravnih zastupnika pripadnika Žandarmerije advokat Vladimir Vučinić izjavio je danas da je odbrana relativno zadovoljna uslovnim presudama njihovim klijentima zbog napada na braću premijera Srbije i gradonačelnika Beograda i dvojicu vojnih policajaca na Paradi ponosa 2014. godine, ali da će se ipak žaliti na deo presude.Nakon izricanja presude, Vučinić je novinarima ispred zgrade Višeg suda u Beogradu rekao da će se odbrana žaliti na deo koji se odnosi na krivicu a da veruje da će tužilac uložiti žalbu na izrečene sankcije.Vučinić je napomenuo da je sud prihvatio deo odbrane tako da su žandarmi osuđeni za zlostavljanje i mučenje a jedan od njih i za napad na vojno lice.Advokat je dodao i da je sud ublažio kazne, ceneći korektno držanje žandarma tokom sudskog procesa, kao i to što se radi o do sada neosuđivanim osobama, od koji su neki i nagrađivani."Relativno smo zadovoljni kaznama. U dogovoru sa kolegama videću kako ćemo se postaviti dalje a žalićemo se na deo koji se odnosi na krivicu", rekao je on.