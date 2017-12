Panika u Kaliforniji: Vatra guta sve pred sobom, gori sve od Los Anđelesa do Santa Barbare

Deo od oko 200.000 stanovnika Kalifornije koji su evakuisani zbog četiri velika požara koji besne u ovoj američkoj saveznoj državi dobilo je dozvolu da se vrati u domove, a opasnost od vatrene stihije trajaće do nedelje sudeći po najavljenim vremenskim prilikama, prenosi Rojters.

Navodi se da gori područje od Los Anđelesa uz pacifičku obalu sve do okruga Santa Barbara. AP je juče preneo da je u požarima do sada uništeno oko 150 kuća i da su zahvaćene velike površine. Vatru koja se širi velikom brzinom sve je teže kontrolisati, kažu vatrogasci, zbog jakog vrućeg vetra koji duva brzinom od oko 145 kilometara na čas. Očekuje se da će tako biti do petka popodne. Prema najnovijim informacijama vatrena stihija približava se...