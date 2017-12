EP: Mandićeva srebrna, Savkovićeva bronzana

Mandićeva je u apsolutnoj kategoriji poražena u finalu, ali to nije jedina medalja za našu zemlju jer je i Nađa Savković stigla do odličja – došavši do bronze u kategoriji do 67 kilograma. "Dve nove medalje za Srbiju u ovoj godini u kojoj je srpski sport oborio sve rekorde! Hvala vam šampioni što ste Srbiju i ovaj put postavili visoko na evropskom sportskom tronu! Čestitam svim sportistima na inzvandrednim rezultatima, njihovim...