Narandžasti meteoalarm drma Srbiju, sneg iz Hrvatske stiže i kod nas: RHMZ upozorava na naglo zahlađenje! Noćas će nas zavejati!

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na snežne padavine za područje Srbije za večeras, tokom noći i sutra ujutru. U većem delu Srbije se, kako se navodi, očekuje stvaranje snežnog pokrivaca, na severu do 5 cm, a u ostalim predelima od 5 do 10 cm, lokalno i više, a u planinskim predelima se očekuje dalje povećanje visine snežnog pokrivača. SRBIJA SE SPREMA ZA PADAVINE, A HRVATSKA VEĆ POD SNEGOM: Napadalo i do 14...