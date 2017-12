Pred nama je vedra nedelja

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, samo se još ujutru na jugu i istoku, uz nešto više oblačnosti, ponegde očekuje slab kratkotrajan sneg. Vetar će biti slab i umeren, jugozapadni i južni, po podne i uveče povremeno jak, uglavnom u planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura biće od minus 3 do 1 C, najviša dnevna od 3 do 8 C. Uveče i tokom noći u severnim krajevima doći će do...