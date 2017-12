Makron pisao Vučiću, potvrdio da će doći u Srbiju čim bude mogao

Beta pre 2 sata

Predsednik Francuske Emanuel Makron uputio je pismo srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću u kojem je naveo da su odnosi dve zemlje zasnovani na "prijateljskim, davnašnjim i dubokim vezama" i potvrdio nameru da poseti Srbiju "čim bude imao priliku za to"."Odnosi naše dve zemlje su zasnovani na prijateljskim, davnašnjim i dubokim vezama koje posebno obeležava bratstvo po oružju koje je ujedinilo naša dva naroda tokom Prvog svetskog rata i koje je učvrstilo naše prijateljstvo", stoji u Makronovom pismu, saopštio je kabinet predsednika Srbije koji je ranije danas primio novog ambasadora Francuske u Beogradu.Vučić je danas doputovao u Pariz, gde, na poziv predsednika Makrona, kao predstavnik sa Zapadnog Balkana, učestvuje na Samitu "Jedna planeta" o dvogodišnjici potpisivanja Pariskog sporazuma o klimi.Makron je rekao da je Srbija "važan strateški partner" Francuske i pozdravio Vučićevo delovanje na jačanju stabilnosti Zapadnog Balkana."Francuska podržava približavanje Vaše zemlje Evropskoj uniji koja ostaje suštinski stožer stabilnosti i ekonomskog razvoja našeg kontinenta. Vaša Vlada je poslednjih godina odlučno radila na jačanju stabilnosti Zapadnog Balkana i na njegovom ekonomskom razvoju, a to delovanje želim da pozdravim", naveo je predsednik Francuske.On je kazao da mu je bilo veliko zadovoljstvo da razgovara s Vučićem u septembru, kada ga je predsednik Srbije pozvao u posetu."Imao sam veliko zadovoljstvo da razgovaram sa Vama na marginama Generalne skupštine UN u septembru. Tada ste izneli mogućnost da posetim Vašu zemlju u 2018. godini, veoma značajnoj za obeležavanje našeg savezništva u prvom svetskom sukobu. Veoma sam Vam zahvalan na ovom pozivu i potvrđujem Vam svoju nameru da dođem u posetu Srbiji čim budem imao priliku za to", navodi se u pismu Makrona.Makron je dodao da su ekonomski odnosi Srbije i Francuske nedavno ojačali i da je to "znak interesovanja francuskih preduzeća za srpsko tržište i za perspektive ekonomskog rasta Srbije"."Po tom pitanju, želim da privučem Vašu pažnju na kvalitet francuske ponude u sektoru infrastrukture, posebno urbane i aerodromske i u oblasti energetike. Više francuskih preduzeća je pozicionirano za velike ugovore u Srbiji u tim oblastima", stoji u Makronovom pismu Vučiću.