Vučić: Na proleće počinje izgradnja stanova za pripadnike službi bezbednosti

Beta pre 42 minuta

Izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti počeće verovatno na proleće naredne godine, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na čiju inicijativu će se stanovi graditi.Vučić je na konferenciji za novinare posle prvog sastanka Komisije za pripremu predloga programa izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti rekao da će se stanovi graditi u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Kraljevu i Vranju i da će prosečna cena kvadrata iznositi oko 500 evra.On je rekao da će kamata biti 2,9 odsto i da će u proseku za stan od 60 kvadrata na kredit od 30 godina rata iznositi oko 126 evra, a poslednjih pet godina 25 evra.Po njegovim rečima, u nekim mestima će kvadrat biti i ispod 500 evra, poput Vranja, dok će na mestima gde je infrastruktura skuplja biti od 550 do 580 evra, poput Beograda.Pravo da konkurišu na te stanove imaju pripadnici Vojske Srbije, policije, Bezbednosno informativne agencije i, kako je danas na sastanku odlučeno, pripadnici Zavoda za izvršenja krivičnih sankcija.Tačne lokacije gde će biti stanovi izgrađeni i pod kojim uslovima će biti moguća kupovina biće poznate do 15. januara do kada će biti održan i drugi sastanak komisije.Predsednik Srbije rekao je da policija ima 20.000 pripadnika koji nemaju rešeno stambeno pitanje, tako je i sa 14.000 pripadnika vojske i 1.500 pripadnika BIA.On je naveo da je učešće država od 200 do 250 miliona evra na različite načina za izgradnju oko dva miliona kvadratnih metara."Ta gradnja mora da bude dobra, energetski efikasna. Stanovi će biti na dobri, i pristojnim lokacijama i verujem da će Vlada već na proleće da baci prvu lopatu betona u aprilu ili maju kada se svi zakonski uslovi stvore", rekao je Vučić.On je naveo da je ideja da se podigne životni standard bezbednosnih snaga koji rade težak i odgovoran posao za državu, a zbog kojih se građani mogu osećati sigurno.Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da će izgradnja stanova doprineti rastu BDP.On je kazala da živimo u kompleksnim vremenima i da je važno jačati snage bezbednosti koje moraju da osete da država ceni to što rade zbog čega se Vlada odlučila i na dodelu bonusa i povećanje plata.Vučić: Srbija je dobro rukovodila migrantskom krizom, nemamo problem sa onima koji hoće da ostanuPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija dobro rukovodila migrantskom krizom ali da bi voleo da su neki potezi napravljeni drugačije.Na konferenciji za novinare u Palati Srbija, Vučić je kazao da on nema onu vrstu straha od migranata koju imaju svi drugi ljudi u Srbiji iz, kako je rekao, njemu nepoznatih razloga."Mogli smo to na početku migracione krize na bolji način da iskoristimo ali zahvaljujući našem delimično ksenofobičnom odnosu nismo... mogli smo da imamo više dobrih stvari od toga", rekao je Vučić.On je dodao da među migrantima ima i loših i dobrih ljudi, isto kao i u Srbiji.Vučić je kazao da Srbija nema problem sa migrantima koji žele da, pod određenim uslovima, postanu građani Srbije.On je pohvalio nemačku kancelarku Angelu Merkel rekavši da je ona veoma dobro postupila u upravljanju migrantskom krizom."Vrlo mudro je vodila svoju zemlju. Da je čekala natalitet Nemaca, izgubila bi 15 miliona stanovnika u narednih 30 godina. Ovako neće", rekao je on, odgovarajući na pitanja da li Srbija ima strategiju za migrante koji ne mogu da nastave put ka Evropskoj uniji.