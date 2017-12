Državna stanogradnja na proleće u 6 gradova, kvadrat oko 500 evra

Vučić je na konferenciji za novinare nakon sastanka Komisije koja će se time baviti rekao da je oko 20.000 zaposlenih u MUP bez stana, oko 14.000 u VS i oko 1,500 u BIA a uključeni će biti i oni koji rade u zatvorima, ali i dodao da su to grube procene i da će Vlada do 15 januara izaći sa konkretnim podacima. "Nismo mogli da uđemo u ovu realizaciju ranije, jer je bilo potrebno državno učešće. Sada su stvoreni uslovi za ulazak u veliki...