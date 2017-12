Dačić u Briselu: Punopravno članstvo u EU je prvi strateški spoljnopolitički prioritet Srbije

Beta pre 4 sata

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je danas u Briselu da je punopravno članstvo u EU prvi strateški spoljnopolitički prioritet Srbije i izrazio očekivanje da će najavljena strategija za pristupanje Uniji jasno prepoznati da je perspektiva punopravnog članstva tokom mandata sledeće EK dostižan i realan cilj.Dačić je na radnom ručku ministara spoljnih poslova država članica EU i država kandidata za članstvo rekao da Srbija ima i drugi strateški politički prioritet, a je to očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova."Punopravno članstvo u Evropskoj uniji je prvi strateški spoljnopolitički prioritet Srbije, to odražava volju građana Srbije kao i opredeljenje ove, ali i prethodnih Vlada u Beogradu. U tom smislu, imamo legitimno očekivanje da će najavljena strategija za pristupanje EU jasno prepoznati da je Srbija, uz Crnu Goru, lider u procesu pristupanja EU i da je perspektiva punopravnog članstva tokom mandata sledeće EK dostižan i realan cilj", rekao je Dačić na radnom ručku u Briselu.Srpski ministar je dodao da "to ne znači da treba staviti u drugi plan evropski put drugih aspiranata za članstvo u regionu", ocenivši da će "to, naprotiv, podstaći sve na zapadnom Balkanu da se pozitivno nadmeću na tom polju i da brže i efikasnije sprovode unutrašnju transformaciju", navedeno je u saopštenju."Duboko sam uveren da ćemo mi u Beogradu biti zadovoljni Strategijom, kada ona bude objavljena", rekao je Dačić.Šef srpske diplomatije je rekao da Srbija prolazi kroz širok spektar ekonomskih i političkih reformi, koje, kako je naveo, imaju za cilj da Srbiju učine spremnom za izazove koje donosi članstvo u EU."Priznanje i rezultat tih napora svakako predstavlja i jučerašnja Međuvladina konferencija, na kojoj je Srbija otvorila dva nova poglavlja. Nadam se da će tokom bugarskog predsedavanja naš pristupni proces biti uspešno nastavljen i da će u skladu sa tim biti otvoren veći broj poglavlja", rekao je Dačić.Dačić je izrazio zadovoljstvo što države članice "sve jasnije uviđaju da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana od ključnog značaja za stabilnost regiona i Evrope u celini".

"Mi smo načinili velike korake u normalizaciji odnosa sa Albanijom, BiH, Makedonijom, Crnom Gorom, i predsednik Republike, i članovi Vlade veoma dobro shvataju značaj regionalne stabilnosti za budućnost Srbije", rekao je on.



Govoreći o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, što je, kako je naveo, dovedeno u pitanje nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, ukazao je da "diplomatski napori Srbije na očuvanju celovitosti predstavljaju značajan element odnosa sa drugim zemljama i međunarodnim akterima".

"Politički lideri u Beogradu su u proces dijaloga o normalizaciji odnosa sa Prištinom – koji sam, kao predsednik Vlade, započeo u oktobru 2012. godine – uložili sav svoj politički kredibilitet. Uveravam vas da Beograd ostaje iskreno posvećen ovom procesu, što je i do sada više puta dokazao implementacijom postignutih dogovora", rekao je Dačić.

On je, međutim, podsetio da nikakav napredak nije postignut u uspostavljanju Zajednice srpskih opština, iako se upravo na ovo pitanje odnosi najveći deo odredbi Briselskog sporazuma."Neophodno je da i druga strana u dijalogu preuzme odgovornost i pristupi ispunjavanju svojih obaveza. Napori moraju da budu zajednički, naročito imajući u vidu da ćemo samo na taj način osigurati normalizaciju života građana na KiM i stabilizaciju odnosa Srba i ostalog nealbanskog stanovništva i Albanaca", rekao je Daćić.On je kazao da Vlada Srbije ceni odluku susedne Bugarske da evropsku perspektivu i povezivanje Zapadnog Balkana uvrsti među prioritete predsedavanja i pozdravio nameru te zemlje da bude domaćin Samita EU i Zapadnog Balkana.Ministar spoljnih poslova Srbije učestvovao je na radnom ručku ministara spoljnih poslova država članica EU i država kandidata za članstvo u Unije, koji je u Briselu organizovan u okviru estonskog predsedavanja Savetu EU.

Na "radnom ručku" visokih zvaničnika EU, Dačića i drugih šefova diplomatija zemalja kandidata za članstvo sa Zapadnog Balkana, se neformalno raspravljalo o strategiji proširivanja koju će Evropska komisija predstaviti u februaru 2018.