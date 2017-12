Sastanak Vučića i Makrona

Sastanak je održan na brodu kojim su se visoke zvanice vozile iz Jelisejske palate ka ostrvu Segan, na kojem je organizovan Samit o klimatskim promenama "Jedna planeta" (One Planet). Predsednik Makron je obavestio predsednika Vučića da će posetiti Srbiju pre leta 2018. godine. "To je veoma važna vest za Srbiju", istakao je Vučić. Kako je naveo, on je francuskom kolegi rekao da ga neće nigde tako dobro i lepo dočekati kao u Srbiji, na šta...