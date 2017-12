Naoblačenje i pad temperature, mestimično kiša

Zahlađenje će tokom prepodneva zahvatiti zapadne, a posle podne i ostale delove Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Na visokim planinama padaće sneg. U većem delu zemlje duvaće slab do umeren vetar, a samo pre podne na jugozapadu i jugu umeren do jak. Uveče se očekuje prestanak padavina i razvedravanje sa severozapada. Jutarnja temperatura biće od nule u Timočkoj Krajini do 10 stepeni na severu, a najviša dnevna od šest...